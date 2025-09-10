アーチェリーの世界選手権リカーブ女子団体で銀メダルを獲得した日本代表の（左から）朝久野奈波、杉本智美、上原瑠果＝光州（全日本アーチェリー連盟提供）アーチェリーの世界選手権は10日、韓国の光州で行われ、リカーブの女子団体で朝久野奈波（日本建設）杉本智美（ミキハウス）上原瑠果（日本特殊陶業）の日本が準優勝し、2009年大会以来となる銀メダルを獲得した。決勝では台湾に0―6で敗れ、世界選手権で日本初の金メダル