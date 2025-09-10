記者会見する「平和アンバサダー」。右から東条英利さん、ジェニファー・テーゲさん、マガリ・ブロシュさん、トーシャ・ガンジーさん＝10日午後、東京都内8月に戦後80年の節目を迎えたことを受け、東条英機元首相のひ孫英利さん（52）や、「インド独立の父」マハトマ・ガンジーのひ孫らが10日、東京都内で記者会見を開き、過去の分断を超えて平和のメッセージを世界に届けようと「平和アンバサダー」として活動を行うと発表した