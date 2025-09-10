アイドルグループ・アンジュルムの後藤花（１７）が１０日、都内で行われた初の写真集「ＨＡＮＡ」（オデッセー出版）の発売記念イベントに出席した。ハロー！プロジェクト研修生から２３年５月に昇格した後藤は、ピチピチのＴシャツにチェックのデニム姿で登場。「めちゃめちゃかわいくて、お気に入りです。普段から古着は着させていただいています」と笑顔で話した。今作では初めて訪れた静岡・あわしまマリンパークで撮影