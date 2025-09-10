「にしたんクリニック」や「イモトのＷｉＦｉ」などを手がけるエクスコムグローバル株式会社の西村誠司社長が１０日、ＴｉｋＴｏｋに新規動画を投稿。ミュージカル「ＳＩＸ」日本キャスト版に出演する斎藤瑠希（２２）を東京・渋谷の３０億円豪邸に招いた様子を公開した。西村氏は「ぼくはミュージカルが大好きで。なかでもこの１年で一番大好きな作品がイギリス発のミュージカル『ＳＩＸ』です。昨年の１１月にロンドンで観ま