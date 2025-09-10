石川県内は大気の状態が非常に不安定となっており、志賀町では1時間の雨量が60ミリを超え、観測史上最大を観測しました。11日にかけても激しい雨が降り続く所がある見込みで、土砂災害や低い土地の浸水などに注意・警戒が必要です。10日の石川県内は、停滞する前線の影響を受け、各地で曇りや雨となりました。 能登を中心に雨雲が発達し、志賀では1時間で60ミリを超える滝のような激しい雨が降り、観測史上最大の1時間雨量を記