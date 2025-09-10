パドレスは９日（日本時間１０日）、本拠地サンディエゴでのレッズ戦に２―４で敗戦。同地区で首位に立つドジャースが快勝した日に痛い黒星を喫し、２ゲーム差に突き放された。最後は守護神のロベルト・スアレス投手（３４）が手痛い一発を浴びた。同点の９回から登板し、二死一塁からスティーブンソンに左翼ポール際へ叩き込まれる決勝２ラン。故障明けの先発・キングが５回２失点で降板した後をエストラダ、ペラルタ、ミラー