【モデルプレス＝2025/09/10】7人組ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRST（ビーファースト）のメンバーで俳優の三山凌輝（RYOKI）が、9月15日発売の雑誌「月刊わんこ」（ジェイロック）Vol.22のSpecial Edition版表紙に登場する。【写真】三山凌輝＆趣里の直筆署名入り発表文書◆三山凌輝「月刊わんこ」Special Edition初表紙三山は、Special Edition版に加え、通常版の裏表紙にも登場。生後2ヶ月半のゴールデン・レトリーバー・も