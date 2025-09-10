【モデルプレス＝2025/09/10】東京・上野「Club蓮 上野」に勤務するしゅう。昼職でセクハラに遭ったことをきっかけにキャバ嬢に転身した。その後、自身が働く店舗で25年ぶりに父親と再会し、現在は月に1回ご飯に行っている。【写真】キャバクラで25年ぶりに父と再会した美人キャバ嬢◆しゅう、昼職でセクハラに遭いキャバ嬢転身パチンコ店、ラーメン屋、ガソリンスタンドなど、様々なアルバイトを経験してきたしゅう。「本社の人に