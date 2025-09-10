俳優の吉田栄作（56）が10日、自身のインスタグラムで第1子誕生を発表した。妻は女優の内山理名（43）。 【写真】ギュッと握る小さな赤ちゃんの手 吉田は「ご報告させていただきます。こんな青空の朝、我が家に待望の第一子が誕生しました。」と投稿。妻と子どもの状態については「母子共に健康です」と記し、「僕らはふたりで手を取り合い、沢山の壁を乗り越えて、いま赤子は母の胸の中で、静かに寝息をたてています」と知