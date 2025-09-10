『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN』Ⓒ2025 UNIVERSAL MUSIC LLC Mrs. GREEN APPLEのステージパフォーマンスを、IMAX®上映で再び体感することができるライブフィルム『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN』（11月28日公開）のキービジュアルが公開された。【動画】Mrs. GREEN APPLE『MGA MAGICAL 10 YEARS』ライブフィルム＆ドキュメンタリー特報映