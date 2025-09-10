タレントの稲村亜美が、10日までに自身のインスタグラムを更新。自身のカレンダーからカットを公開すると「美しい」と絶賛が相次いだ。【写真】透き通るような美しさの稲村亜美SNSの投稿では、持前の美貌と健康的な色気が話題になる稲村。今回の投稿では「2026年もみなさまのおかげでカレンダー発売させていただきますイベントもあると思うのでまたお知らせお待ちください」とコメントし、自身の2026年カレンダーが今年も発売