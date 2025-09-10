アンジュルムの後藤花が10日、都内で行われたファースト写真集「HANA」発売記念イベント囲み取材に出席。今後挑戦したいことやアンジュルムへの思いを語った。【写真】へそ出し衣装でイベントに登場したアンジュルム・後藤花本作は2023年5月にアンジュルムに加入した後藤のファースト写真集。「ショートトリップ」をテーマに撮影し、自然豊かな海の見える街へ旅に出た。ロケ中に本人が撮影したオフショットフォトも収録し、キ