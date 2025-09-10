◆チャレンジＣ追い切り（１０日）イングランドアイズはＣＷコースで岡田（レースは松若）が手綱を執り、ローズＳに出走するセナスタイル（３歳２勝クラス）に４馬身半先行。相手に合わせるような感じで６ハロン８４秒５―１１秒５を出し、馬体を併せてフィニッシュした。今回は重賞初制覇だった前走の小倉記念からハンデは３キロ増えての５４キロ。安田助手は「充実している。（松若は）『前回も本気で走ってる感はない』と言っ