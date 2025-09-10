１１月に東京を中心に開催される聴覚障害者の国際スポーツ大会「デフリンピック」に出場する柔道日本代表の佐藤正樹（３２）＝ケイアイチャレンジドアスリートチーム＝と、ゴルフ日本代表の辻結名（ゆうな）＝日大国際１年＝が、静岡・三島市役所を表敬訪問した。ともに三島市在住。柔道男子６６キロ級と団体戦に出場する佐藤は、２０２２年ブラジル大会に続く２度目の出場となる。前回は５位入賞となったが、２４年には第２回