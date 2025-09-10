巨人の山崎伊織投手が１１日の広島戦（東京ドーム）でキャリアハイとなる１１勝を目指して先発する。１０日は、本拠でキャッチボールなどで調整した右腕は「チームも大事な時期なので、しっかりとチームの勝ちにつながるピッチングをしたいなと思います」と意気込んだ。前回５日の中日戦（バンテリンドーム）では、味方の援護に恵まれずに、惜しくも完投負けとなったが８回１失点と好投。中５日でマウンドに立つことが決まった