◆チャレンジＣ追い切り（１０日）グランヴィノスは坂路を５２秒２―１２秒４で楽々と駆け上がった。約１年５か月ぶりの復帰戦だった関ケ原Ｓは好位から抜け出す完勝で、その後は在厩で調整。「脚元も大丈夫で、順調にきています。１回使った上積みはあります。２歳の時から期待していた馬ですからね」と友道調教師は力を込めた。兄姉にシュヴァルグラン、ヴィルシーナ、ヴィブロスと３頭のＧ１馬がいる良血馬が重賞初Ｖの絶好機