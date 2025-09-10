環境省のライチョウ復活プロジェクトの一環として、大町市の動物園などで生まれた8羽が10日、中央アルプスに移されました。大町市にある「大町山岳博物館」の付属園では、今年7月に人工ふ化したライチョウ3羽を飼育員が育ててきました。10日は職員が飼育舎からひなが入った段ボールを運び、中央アルプス・木曽駒ヶ岳に向けて出発しました。移送は、環境省による復活プロジェクトの一環で、去年に続いて2回目です。去年は、移