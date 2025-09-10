◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―広島（１０日・東京ドーム）巨人の岸田行倫捕手が第１打席で中前打を放ち、４試合連続安打をマークした。「５番・捕手」で先発出場。２回先頭、カウント１―２から６球目の外角カットボールをはじき返した。前日９日の広島戦（東京ドーム）では３回の守備で広島・菊池のファウルがワンバウンドして右手に当たり、ベンチ裏での治療後にプレーを続行。右手中指にテーピングを施した状態で帰宅した