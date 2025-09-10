高知県警は、県内に住む20代の女性に同意なくわいせつな行為をしたとして、馬路中学校の臨時講師の男を不同意性交の疑いで9月10日に逮捕しました。不同意性交の疑いで逮捕されたのは、馬路中学校の臨時講師で安芸市の畠中崇良容疑者（29）です。警察によりますと、畠中容疑者は今年7月、高知市内の宿泊施設の敷地内に県内に住む20代の女性を連れ込み、同意なくわいせつな行為をした不同意性交の疑いが持たれています。女性からの被