テレビアニメ『葬送のフリーレン』第2期（来年1月放送）の新たに制作されたメインキャラクターのビジュアルが解禁された。第2期で描かれる旅路でより絆を深めていくフリーレンとその弟子フェルン、戦士シュタルクの新パーティーと、彼らに多大なる影響を与えた勇者ヒンメル、僧侶ハイター、戦士アイゼン、そしてフリーレンから成る勇者パーティーを見ることができる。【画像】珍しい！笑顔のフリーレン公開された勇者パーティ