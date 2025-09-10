アイドルグループ・FRUITS ZIPPERの“ミントグリーン担当”櫻井優衣が、ソロメジャーデビュー曲「キミのことが好きなわたしが好き」の初パフォーマンス映像を公開した。映像は櫻井の公式YouTubeで視聴できる。【動画】FRUITS ZIPPER・櫻井優衣「キミのことが好きなわたしが好き」初パフォーマンス映像同曲は19日に配信リリースされるソロメジャーデビュー作で、自分を好きになる気付きをくれた相手に思いを伝える自己肯定ラブ