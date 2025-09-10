◇セ・リーグ巨人―広島（2025年9月10日東京D）巨人の丸佳浩外野手（36）が10日の広島戦（東京D）で史上17人目の通算1500三振を記録した。「1番・左翼」で先発出場。3回に入った第2打席で相手先発右腕・大瀬良から空振り三振を喫して到達した。2007年高校生ドラフト3巡目で広島入りした丸は、プロ3年目の2010年9月18日横浜戦（横浜）で寺原隼人からプロ初三振。なお、巨人では坂本勇人内野手（36）が7月13日のDeNA戦