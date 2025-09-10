カーリングの代表決定戦に向け練習するロコ・ソラーレの藤沢＝稚内市みどりスポーツパークカーリングのミラノ・コルティナ冬季五輪最終予選代表決定戦は11日、北海道の稚内市みどりスポーツパークで開幕する。10日は会場で出場チームのスキップによる記者会見が行われ、3チームで争う女子で五輪3大会連続出場を狙うロコ・ソラーレの藤沢五月が「目指すべきは世界一になること。負けられない理由がある」と決意した。12月の最終