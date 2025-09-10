アメリカ戦を見るうえで確認したかったポイントは、ふたつ。中２日で行なわれる２試合の間で大きくメンバーを入れ替えてもなお、チームとしての機能性を保てるのか。と同時に、大きくメンバーを入れ替えれば、必然的にこれまでの日本代表戦で出場機会が少なかった選手に多くの出番が回ってくることになるわけだが、彼らがどれだけのパフォーマンスを見せるのか。この２点に尽きると言ってもよかった。ワールドカップ本番