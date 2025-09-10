ギャル曽根さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【スターバックス】夏限定商品＆ギャル曽根流おすすめカスタマイズをご紹介！』という動画をアップ。動画では、ギャル曽根さんが、【スターバックス コーヒー ジャパン】で購入したドリンクの数々を飲んで、感想などを話す企画を公開。今回の記事では、ギャル曽根さんがよく飲んでいるという“フラペチーノ”と、おすすめのカスタマイズ方法をご紹介します♪【関連】 おうちでカフェ