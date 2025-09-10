日本列島にのびる秋雨前線は11日(木)にかけて停滞し、九州から東北の広い範囲で雨が降り、強まるところもありそうです。北陸では10日(水)の夜おそくに大雨になるところもあるでしょう。10日(水)午後9時の予想天気図です。前線が九州北部から北陸、関東北部へとのびています。11日(木)午前9時の予想天気図ですが、日本付近で前線はほとんど停滞する見込みです。10日から11日にかけて、暖かく湿った空気が流れ込んで大気の状態が非常