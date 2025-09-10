酒田市を拠点とするバレーボールＳＶリーグ女子のアランマーレ山形は、きょう、２０２６年のシーズンから本拠地を秋田県に移すと発表しました。 【写真を見る】酒田市は「マザータウン」にアランマーレ山形が秋田県への移転を正式発表バレーボールSVリーグ参戦要件を受け（山形） 酒田市はマザータウンと位置づけ、今後も試合などを実施するとしています