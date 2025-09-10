石川県内で収穫されたコシヒカリの新米が、10日から本格的に店頭に並びました。価格は去年より7割ほど高くなっています。 「新米いかがでしょうか。食べてみてください。皆様方、いかがでしょうか」10日から石川県内の多くの店舗で、販売が始まった県産コシヒカリの新米。 ことしは猛暑や水不足の影響が心配されましたが、適切な生産管理によって、粒の大きさなど例年通りに仕上がったということです。試食した買い物客：「