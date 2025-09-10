自民党派閥の政治資金パーティーでの不記載をめぐる、いわゆる“裏金事件”で在宅起訴された大野泰正元参議院議員の初公判が9月10日に開かれました。「犯罪を犯したことはありません」と無罪を主張しました。（リポート）「開廷1時間半前ですが、東京地裁にはすでに多くの報道陣が詰め寄せています」午後1時前に東京地裁に姿を現した元参議院議員の大野泰正被告(66)。報道陣の問いかけに一言答えるのみで裁