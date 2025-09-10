シュワバーはここ数試合で「打席でやりたいことができている」と語った(C)Getty Images二刀流スターのライバルが止まらない。現地時間9月9日、フィリーズのカイル・シュワバーは、本拠地シチズンズバンクパークで行われたメッツ戦に「2番・DH」として先発出場し、7回に11試合ぶりの50号3ランをマーク。ナ・リーグ最速で50本塁打に到達しており、1シーズンでこの大台に乗るのは、球団史上2人目、MLB史上34人目の快挙だ。【動画