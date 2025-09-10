マイナーで試行錯誤を繰り返しながら、復調の兆しを見せた佐々木(C)Getty Images表情に自信が現れていた。現地時間9月9日、ドジャースの佐々木朗希は、ジャイアンツ傘下3Aサクラメント戦に登板。今季のマイナーで5度目のマウンドとなった中で、4回2/3（90球）を投げ、被安打3、5四死球、8奪三振と好投した。【動画】佐々木朗希がメジャー復帰へ！5度目のリハビリ登板で三振を奪うシーンここまで改善の兆しは見られなかった。今