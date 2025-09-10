人気アイドルグループ・FRUITS ZIPPERの櫻井優衣が、9月6日に開催された『東京ガールズコレクション（TGC）』のステージ上でソロデビューを発表した。突如として届けられた朗報に、会場のファンからは大きな歓声が上がり、SNS上でも、【写真】競馬ファンにはただ迷惑！FRUITS ZIPPERのトークショー前に起きた乱闘騒ぎ《櫻井ちゃんおめでとう》《ソロでも輝ける存在だと思ってた》と祝福の声が相次いだ。グループにとっても個人