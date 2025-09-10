兵庫県香美町ではブランド米「かにのほほえみ」の収穫が最盛期を迎えています。黄金色に輝く稲穂が次々と刈り取られます。兵庫県香美町では、特産の松葉ガニなどの殻を肥料として栽培するブランド米「かにのほほえみ」の収穫が最盛期を迎えています。カニの殻に含まれる成分が良質な土壌をつくり、甘みのあるコメが育つとされています。今年は猛暑の影響も心配されましたが、水の管理を徹底するなどして、例年どおりおいしい