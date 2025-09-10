空飛ぶクルマの大阪湾での遊覧飛行について、運行会社は再来年には開始することを目指すと明らかにしました。空飛ぶクルマをめぐって９月１０日、大阪府と市との間で連携協定を結んだ「Ｓｏｒａｃｌｅ」（ソラクル）。Ｓｏｒａｃｌｅは日本航空と住友商事が共同出資する空飛ぶクルマの運航を手がける会社で、パイロットの手配や路線の整備などを手がけています。１０日、Ｓｏｒａｃｌｅは再来年には大阪湾内を空飛ぶクルマで