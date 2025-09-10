◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―中日（１０日・神宮）中日の岡林勇希外野手が先制２ランを放った。２回２死二塁。先発・ランバートの甘く入ったチェンジアップを強振して、右翼席に運んだ。１８試合ぶりの一発となる５号２ラン。チームの連敗ストップを託された先発・金丸を援護し、「浮いてきたボールをうまく捉えることができた。先制できてよかった」と汗を拭った。試合前時点で、リーグトップの近本（阪神）に３本差の