鹿屋市で9月10日午後、空き家1棟を全焼する火事がありました。ケガ人はいませんでした。火事があったのは鹿屋市下高隈町の空き家です。警察によりますと、9月10日午後0時半ごろ、近くの住民から「隣の空き家が燃えている」と消防に通報がありました。火は約1時間後に消し止められましたが、鹿屋市札元に住む上谷田 美和さん（58）が管理する木造平屋建ての空き家1棟が全焼しました。ケガ人はいませんでした。警察と消防