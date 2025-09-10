9日、広島県大竹市のコンビニエンスストアで起きた強盗事件で、逃走していた男の身柄が確保されました。警察は近く、強盗容疑で逮捕する方針です。事件は9日未明、大竹市本町のコンビニエンスストアで男がレジにいた男性店員に刃物を突きつけ脅し、現金約3万7000円を奪ったものです。男はその場から逃走し、警察が行方を追っていましたが、捜査関係者によると10代の男が9日、東京都内で出頭。刃物を持っていたため、銃刀法違反の疑