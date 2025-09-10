米国のボクシング専門メディア「ボクシング・シーン．ｃｏｍ」は１０日、世界主要団体の一つ、ＩＢＦが、スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）の世界４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝の挑戦者決定戦として、前ＩＢＦ世界バンタム級（５３・５キロ以下）王者・西田凌佑（２９）＝六島＝と元ＩＢＦ世界スーパーフライ級（５２・１キロ以下）王者ジェルウィン・アンカハス（３３）＝フィリピン＝に対戦するよう命じたと