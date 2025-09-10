水曜日は前線や湿った空気の影響で、西日本や東日本を中心に大雨となっている所があります。木曜日にかけて前線の影響で、大雨となる所がありそうです。水曜日の夜から木曜日の朝にかけては東北や北陸に発達した雨雲がかかり、雨量が多くなる所がある見込みです。九州から東海にかけての太平洋側も朝にかけて断続的に激しい雨の降る所があり、局地的には滝のような非常に激しい雨の降る所もありそうです。木曜日の日中以降も西日本