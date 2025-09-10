イスラエルがイスラム組織ハマスとの停戦交渉を仲介するカタールでハマスの幹部を狙った攻撃を行いました。9日、カタールの首都ドーハで起きた爆発。イスラエル軍は「ハマスの幹部を標的とした精密攻撃を実施した」と発表しました。ロイター通信は、停戦交渉のハマス側代表団トップのハイヤ氏を含む幹部が標的だったと伝えています。停戦交渉を仲介するカタールへの攻撃。イスラエルネタニヤフ首相「この攻撃は戦争終結への扉を