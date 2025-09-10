林官房長官は１０日の記者会見で、ロシア国内６都市で日本語教育を通じた人材育成を担う「日本センター」について、６か所全ての閉鎖を決めたと明らかにした。閉鎖理由については「日露関係を取り巻く状況に大きな変化が見られる中、総合的に判断した」とし、日露関係の悪化が背景にあるとの認識を示した。露政府は１月、日本センターに関する日露政府間の覚書の履行を停止していた。林氏は「覚書の適用終了に関する露政府によ