◆パ・リーグ楽天―西武（１０日・楽天モバイル）宮城・仙台市の楽天モバイルパーク宮城で行われている楽天―西武の２１回戦は、１８時３９分から降雨のため中断した。１８時の試合開始直後から雨が降り始め、両軍無得点の２回２死の西武・源田の打席中には雷鳴もとどろいた。天気予報ではこの後も降り続く見込みとなっている。