警察官になりすまして、高齢者からキャッシュカードを盗んだとして、フィリピンを拠点に特殊詐欺を行っていた「JPドラゴン」のメンバー6人が、成田空港に移送中の機内で逮捕された。強制送還される前に収容先を突き止め…オレンジの服を着て、フードをすっぽりとかぶったまま、バスへと乗せられる容疑者たち。記者リポート：今、容疑者らを乗せたバスが空港に到着しました。JPドラゴンのメンバーがバスから降りてマニラの空港に入