8日、女性を椅子に縛り付けて現金を要求し暴行を加えたとして、逮捕監禁などの疑いで金沢市の30代の男が逮捕されました。逮捕監禁、強盗致傷の疑いで逮捕されたのは、金沢市に住む38歳の会社員の男の容疑者です。 警察によりますと、この容疑者は8日午後9時半ごろ、30代の知人女性をガムテープで椅子に縛り付け「今すぐ50万円おろしてこい」などと脅迫。現金を引き出させようとガムテープを外し移動したところ、女