JR東海は10日、メッセージアプリの「LINE」を使った、新しい忘れ物検索サービスの導入を発表しました。 【写真を見る】JR東海 落とし物を｢LINE｣で確認できる新サービス 10月1日から導入へ 駅員が手入力していた情報もAIが自動で判別→利便性向上へ JR東海の新しいサービス「落とし物クラウドfind」は、利用者が忘れ物の問い合わせや回答をメッセージアプリの「LINE」を使って確認ができるものです