タレントの安田美沙子（43）が10日、自身のインスタグラムを更新。「大先輩」というタレントの千秋と食事をしたことを報告し、2ショットなどの写真を公開した。【写真】「#おねえさん #だいすきや」リンクコーデでおそろいポーズの2ショットを披露した安田美沙子＆千秋安田は「いつも、スパッと色々話してくれるけど、とってもとっても向き合ってくれて優しい大先輩です この日も、こどものこととか、話して。。。沢山パワーを