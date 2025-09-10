◇パ・リーグ楽天−西武（2025年9月10日楽天モバイル）約1カ月ぶりに1軍に復帰した楽天の浅村栄斗内野手（34）が10日、西武戦（楽天モバイル）に「7番・一塁」で先発出場。2回の第1打席でヒットを放った。しかし、2回終了で降雨ノーゲームとなり、記録は幻となった。2回2死一塁で迎えた第1打席。フルカウントから西武・隅田の6球目、カーブを弾きかえした。左前打とし、チャンスを広げる一打となった。浅村は8月14日に