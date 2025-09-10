【ストラスブール共同】EUのフォンデアライエン欧州委員長は10日、ウクライナ侵攻を続けるロシアが連れ去ったウクライナ人の子供について「拉致された全ての子供は戻されなければならない」と訴え、帰還実現に向けた首脳会議を開催すると表明した。欧州議会本会議で、2期目初の施政方針演説で述べた。フォンデアライエン氏は「ロシアを（停戦に向けた）交渉の場に着かせるために、さらなる圧力が必要だ」とし、19回目となる新