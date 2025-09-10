大修理が進む興福寺の五重塔で、報道陣に公開された屋根瓦の解体工事＝10日午後、奈良市約120年ぶりの大修理が進む世界遺産・興福寺の五重塔（奈良市）で10日、屋根瓦の解体工事が報道陣に公開された。工事は6月から開始。約6万枚の瓦（計約200トン）を手作業で取り外し、全面的にふき替える。現在の五重塔は室町時代の1426年に建てられ、高さ約51メートル。修理中の雨風から守る「素屋根」に覆われている。この日は一番高い五