岐阜県警大垣署は１０日、高温の車内に飼い犬を約４時間放置したとして、同県養老町の男（５１）を動物愛護法違反（虐待）の疑いで岐阜地検大垣支部に書類送検した。同署によると、男は７月２０日午後０時４０分頃から約４時間、同県大垣市内の商業施設の駐車場で、高温になった車の中に飼い犬１匹を放置して虐待した疑い。買い物客が駐車場の車内で、ぐったりする犬を見つけて１１０番した。犬は保護され、持ち直したという